Просто використала його: колишня дівчина Ямаля зробила сміливу заяву у соцмережах

Особисте життя зірки Барселони Ламіна Ямаля знову опинилося у центрі уваги після гучної заяви його колишньої дівчини Нікі Ніколь.

Аргентинська співачка вирішила відверто розповісти про їхні стосунки та зізналася, що на початку роману керувалася далеко не лише почуттями.

"Якщо чесно, мені потрібно це сказати. Мені байдуже, чи стане це вірусним і чи мене критикуватимуть. Минулого року я почала зустрічатися з Ламіном, бо хотіла привернути більше уваги до свого імені та музичної кар'єри", — заявила вона.

За словами Нікі, попри романтичні стосунки, між ними нібито не було інтимної близькості. Водночас вона запевнила, що все ж відчувала симпатію до футболіста.

"Я справді любила його. Зараз рада, що він щасливий, і просто сподіваюся, що його нинішня дівчина не використовує його так, як це зробила я", — додала співачка.

25-year-old Argentine rapper Nicki Nicole, the ex-girlfriend of Barcelona star Lamine Yamal, 19, admitted in an interview that she only dated him last year to gain more publicity for her music career.



🗣️ “To be honest, I need to admit this. I don’t care if it goes viral or if I… pic.twitter.com/DqhQty4oqS — SIR1⭐️ (@sa10nee) July 28, 2026

Відверті слова колишньої Ямаля миттєво викликали бурхливу реакцію у соцмережах. Частина користувачів розкритикувала артистку за таке зізнання, тоді як інші відзначили її чесність.

Сам Ламін Ямаль на заяву колишньої дівчини наразі публічно не відреагував.

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Нагадаємо, у листопаді Ламін розійшовся із Нікі Ніколь. Після появи чуток про його зраду футболіст публічно заперечив усе, наголосивши, що вони розлучилися мирно, і жодної зради не було.

Раніше ходили чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі OnlyFans. Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямаля та дівчини на курорті в Італії.