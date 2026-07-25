Змінив м'яч на дошку: олімпійський чемпіон провів урок із серфінгу для зірки Барселони

Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль продовжує насолоджуватися відпусткою після тріумфального чемпіонату світу-2026.

Цього разу 18-річний футболіст вирішив спробувати себе в абсолютно новому виді спорту.

Ямаль вирушив на серфінг, де його наставником став один із найвідоміших спортсменів у цьому виді – дворазовий олімпійський чемпіон Габріель Медіна.

Бразилець, який здобув командне золото у 2019 році, а на Іграх-2024 у Парижі виграв особисте та командне золото, а також бронзу, провів для футболіста справжній майстер-клас.

Схоже, талант Ямаля поширюється далеко за межі футбольного поля. Уже після перших спроб він досить швидко впорався з балансом на дошці та зумів упевнено ловити хвилі, чим викликав захоплення як у Медіни, так і в своїх уболівальників.

¡LAMINE YAMAL EN MODO SURFISTA! 😎 🏄



El campeón olímpico 🇧🇷 Gabriel Medina le dio clases de surf al español.



(vía gabrielmedina) pic.twitter.com/4tbyJme7js — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 22, 2026

Нагадаємо, напередодні іспанець виграв чемпіонат світу у складі національної збірної, здолавши у важкому поєдинку збірну Аргентини (1:0).

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Після гри Ламіна зворушливо привітала із тріумфом його дівчина, пост став вірусним у мережі.

Невдовзі Ямаль вляпався у гучну історію, порушивши протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.