Змінив м'яч на дошку: олімпійський чемпіон провів урок із серфінгу для зірки Барселони
Зірка Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль продовжує насолоджуватися відпусткою після тріумфального чемпіонату світу-2026.
Цього разу 18-річний футболіст вирішив спробувати себе в абсолютно новому виді спорту.
Ямаль вирушив на серфінг, де його наставником став один із найвідоміших спортсменів у цьому виді – дворазовий олімпійський чемпіон Габріель Медіна.
Бразилець, який здобув командне золото у 2019 році, а на Іграх-2024 у Парижі виграв особисте та командне золото, а також бронзу, провів для футболіста справжній майстер-клас.
Схоже, талант Ямаля поширюється далеко за межі футбольного поля. Уже після перших спроб він досить швидко впорався з балансом на дошці та зумів упевнено ловити хвилі, чим викликав захоплення як у Медіни, так і в своїх уболівальників.
Нагадаємо, напередодні іспанець виграв чемпіонат світу у складі національної збірної, здолавши у важкому поєдинку збірну Аргентини (1:0).
Після гри Ламіна зворушливо привітала із тріумфом його дівчина, пост став вірусним у мережі.
Невдовзі Ямаль вляпався у гучну історію, порушивши протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.