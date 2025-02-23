Атлетик декласував Вальядолід у Ла Лізі, невдовзі клуб зіграє проти Роми Довбика в Лізі Європи

Сьогодні, 23 лютого, тривають поєдинки в межах 25 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Першими на поле вийшли Атлетик та Вальядолід. Поєдинок завершився розгромною перемогою команди з Більбао. Атлетик ще в першому таймі 4 рази засмутив суперника. Вальядолід зумів відіграти 1 гол в дебюті другого тайму, але одразу отримав вилучення. Тож господарі скористалися більшістю та забили ще тричі.

Варто відзначити гру Ніко Вільямса, в активі якого в цьому матчі два голи та два асисти. Додамо, що вже невдовзі Атлетик зіграє проти Роми Артема Довбика в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Сьогодні відбудеться ще три гри. Зокрема, у центральному матчі ігрового дня чинний чемпіон, мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, прийматиме Жирону Віктора Циганкова. Ексгравець Динамо розпочне матч у стартовому складі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

23 лютого, 25 тур

Атлетик – Вальядолід 7:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 10 Хаурегісар, 2:0 – 35 Вільямс, 3:0 – 43 Харруш Саннаді, 4:0 – 45+2 Сансет, 4:1 – 47 Сілла, 5:1 – 66 Вільямс, 6:1 – 69 Гурусета, 7:1 – 87 І. Вільямс

Вилучення: Юрич 56 (Вальядолід, друга жовта)

17:00. Реал Мадрид – Жирона

19:30. Хетафе – Бетіс

22:00. Реал Сосьєдад – Леганес

Напередодні Барселона перемогла Лас-Пальмас та повернулася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.