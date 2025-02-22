Еспаньйол та Вільярреал продовжили тенденцію мінімальних перемог 25 туру Ла Ліги

У суботу, 22 лютого, заплановані чотири матчі 25 туру іспанської Ла Ліги.

Битва аутсайдерів між Алавесом та Еспаньйолом завершилася мінімальною перемогою останнього.

Кількома годинами пізніше Райо Вальєкано приймав Вільярреал. Наприкінці першого тайму Хорхе де Фрутос підставив свою команду, отримавши червону картку. Чисельною перевагою гості скористалися лише раз у середині другого тайму зусиллями Айосе Переса.

Ігровий день продовжиться о 19:30 за київським часом, коли на "Местальї" зіграють Валенсія та Атлетико. У найпізнішому матчі Лас-Пальмас прийматиме Барселону.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

25 тур, 22 лютого

Алавес – Еспаньйол 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86 Калеро.

Райо Вальєкано – Вільярреал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 66 Перес.

Вилучення: 42 де Фрутос (Райо Вальєкано, пряма червона картка).

19:30 Валенсія – Атлетико

22:00 Лас-Пальмас – Барселона

Нагадаємо, що 25 тур Ла Ліги стартував вчора поєдинком, у якому зійшлися Сельта та Осасуна. Саме ці команди минулого тижня відібрали очки у двох мадридських колективів.