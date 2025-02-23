Циганков вийде у стартовому складі Жирони проти Реала, Лунін – в запасі

Український вінгер каталонської Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 25 туру Ла Ліги проти Реала Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок між жиронцями та королівським клубом розпочнеться о 17:15 за київським часом. Гра відбудеться в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Що ж стосується голкіпера Реала Андрія Луніна, то він розпочне цю зустріч з лави запасних. У стартовому складі опинився Тібо Куртуа, який напередодні заявив, що хоче повернутися у збірну Бельгії.

Нагадаємо, напередодні Барселона перемогла Лас-Пальмас та повернулася на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.