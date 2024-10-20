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Модрич побив 58-річний рекорд Пушкаша

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 11:11
Модрич побив 58-річний рекорд Пушкаша
Лука Модрич
Getty images

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша, який тримався майже 60 років.

Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.

Гравець вийшов на моле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку Модричу було 39 років та 40 днів.

Цим самим він побив рекорд Пушкаша, який провів свій останній матч у віці 39 років 36 днів. Встановив він це досягнення у 1966 році.

Найбільш вікові гравці мадридського Реала:

  1. Лука Модрич (2024) – 39 років, 40 днів
  2. Ференц Пушкаш (1966) – 39 років, 36 20 днів
  3. Пако Буйо (1996) – 38 років, 63 дні
  4. Єжи Дудек (2011) – 38 років, 59 днів
  5. Альфредо Ді Стефано (1964) – 37 років, 326 днів

Зазначимо, що у цьому матчі Модрич віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора через 3 хвилини після виходу на поле. "Королівський клуб" здобув перемогу 2:1 над Сельтою, та наразі має 24 очка, посідаючи друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Реал Мадрид Лука Модрич

Лука Модрич

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