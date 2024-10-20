Модрич побив 58-річний рекорд Пушкаша
Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша, який тримався майже 60 років.
Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.
Гравець вийшов на моле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку Модричу було 39 років та 40 днів.
Цим самим він побив рекорд Пушкаша, який провів свій останній матч у віці 39 років 36 днів. Встановив він це досягнення у 1966 році.
Найбільш вікові гравці мадридського Реала:
- Лука Модрич (2024) – 39 років, 40 днів
- Ференц Пушкаш (1966) – 39 років, 36 20 днів
- Пако Буйо (1996) – 38 років, 63 дні
- Єжи Дудек (2011) – 38 років, 59 днів
- Альфредо Ді Стефано (1964) – 37 років, 326 днів
Зазначимо, що у цьому матчі Модрич віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора через 3 хвилини після виходу на поле. "Королівський клуб" здобув перемогу 2:1 над Сельтою, та наразі має 24 очка, посідаючи друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги.