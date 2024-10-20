Модрич побив 58-річний рекорд Пушкаша

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич побив рекорд Ференца Пушкаша, який тримався майже 60 років.

Про це повідомляє журналіст Педро Мартін.

Гравець вийшов на моле за "вершкових" у матчі проти Сельти на 63 хвилині, та став найбільш віковим гравцем Реала, який коли-небудь грав за клуб в офіційному матчі. На момент поєдинку Модричу було 39 років та 40 днів.

Цим самим він побив рекорд Пушкаша, який провів свій останній матч у віці 39 років 36 днів. Встановив він це досягнення у 1966 році.

Найбільш вікові гравці мадридського Реала:

Лука Модрич (2024) – 39 років, 40 днів Ференц Пушкаш (1966) – 39 років, 36 20 днів Пако Буйо (1996) – 38 років, 63 дні Єжи Дудек (2011) – 38 років, 59 днів Альфредо Ді Стефано (1964) – 37 років, 326 днів

Módric sale por Valverde en Balaídos y hace historia en el Madrid.



Jugadores más viejos con el Madrid en un partido oficial:

Módric (39 años y 40 días en 2024)

Puskás (39 años y 36 días en 1966)

Buyo (38 años y 63 días en 1996) — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 19, 2024

Зазначимо, що у цьому матчі Модрич віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора через 3 хвилини після виходу на поле. "Королівський клуб" здобув перемогу 2:1 над Сельтою, та наразі має 24 очка, посідаючи друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги.