Крупський: Головне завдання – сподобатися тренерському штабу збірної

Фланговий захисник ФК Харків Ілля Крупський прокоментував перший у кар'єрі виклик до лав національної збірної України.

Слова гравця наводить пресслужба ФК Харків.

"Це була така дитяча мрія, яка втілюється в реальність. І зараз дуже хочеться дебютувати за національну збірну і тільки перемагати і перемагати. Головне завдання – сподобатися тренерському штабу, закріпитися і здобути позитивний результат для всієї країни. Багато хлопців знаю, пів команди – це точно. А так, то буду вже знайомитися в тренувальному процесі. Тому дуже чекаю, щоб поїхати до табору", – заявив Крупський.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андреа Мальдера 16 вересня оголосив заявку команди на стартові 4 матчі Ліги націй. Окрім Крупського, свої перші виклики отримали Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Максим Хлань і Артем Степанов.