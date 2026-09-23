Вірю в те, що збірна подарує нам позитивні враження: Ковалець – про матчі України у Лізі націй

Український тренер Сергій Ковалець не робить катастрофи із кадрових втрат, зазначивши, що збірна України може взяти у чотирьох матчах Ліги націй-2026/27 8 очок.

Його цитує FootBoom.

На думку колишнього наставника запорізького Металурга, шанси отримали ті гравці, які за інших умов могли б ще довго чекати на запрошення до національної команди.

"Так, у нас багато травмованих. Не найкращу форму демонструють Довбик, Маліновський, Забарний... Майже не грає Трубін. Проте повторюся, у мене хороше передчуття і я вірю в те, що збірна подарує нам позитивні враження. Наприклад, спостерігаючи з трибуни за матчем Шахтар – ЛНЗ, я отримав приємне враження від гри Драмбаєва, якого викликали до національної команди. Дуже швидкий гравець, який не боїться брати відповідальність на себе. Буде цікаво подивитися на його гру у збірній. Викликали Владислава Велетня та Ігоря Краснопіра з Полісся – також цікаві гравці, які демонструють прогрес", – сказав Ковалець.

Наставник переконаний, що "синьо-жовтим" до снаги оформити дві перемоги та дві мирові у поєдинках ЛН-2026/27. Рідні трибуни зіграли б на руку команді Мальдери, але через продовження повномасштабної війни збірна України змушена грати домашні матчі на виїзді.

"Вважаю, цілком до снаги здобути дві перемоги та дві нічиї. Якби ми грали вдома – у Львові чи Києві, а не за межами країни, – було б краще. Все-таки дуже відчувається, що збірна змушена грати за межами України. Не вистачає тієї підтримки та драйву, які могли б дати рідні вболівальники", – відповів 58-річний фахівець.

Попереду у команди Мальдери зустріч проти Угорщини, яка розпочнеться 25 вересня о 21:45 (за київським часом). Також українська збірна зіграє проти Грузії (28 вересня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга зустріч із угорцями (5 жовтня).

Додамо, що у першочерговій заявці синьо-жовтого колективу вже відбулося декілька змін.

Раніше півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина розповів, як змінилася збірна України з приходом італійського спеціаліста.