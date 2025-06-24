Потрібно 5-6 новачків: тренер Кудрівки – про підсилення складу перед стартом УПЛ
Головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.
Цитує наставника пресслужба клубу.
"Після відпустки завжди хочеться попрацювати з бажанням і хорошим настроєм незалежно від рівня змагань, у яких бере участь команда. Звісно, УПЛ – це вже інший рівень, але, якщо ти любиш футбол, то всі думки тільки про бажання грати й тренуватись.
Мене ніскільки не лякає Прем’єр-ліга. Зрозуміло, що це щось нове для нашого клубу, це треба спробувати, але ніякого страху немає", – розповів він.
Також тренер розповів про кадрові зміни та можливість підсилення позиції.
"Постараємось підсилити всі ланки. Для вливання нової крові треба 5-6 новачків. Але це не просто так, це має бути підсилення і створення конкуренції. Щоб потрапити до Кудрівки, вони мають бути сильнішими ніж наявні гравці", – розповів Баранов.
Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.