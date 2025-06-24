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Потрібно 5-6 новачків: тренер Кудрівки – про підсилення складу перед стартом УПЛ

Олександр Булава — 24 червня 2025, 18:33
Потрібно 5-6 новачків: тренер Кудрівки – про підсилення складу перед стартом УПЛ
Василь Баранов
ФК Кудрівка

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Після відпустки завжди хочеться попрацювати з бажанням і хорошим настроєм незалежно від рівня змагань, у яких бере участь команда. Звісно, УПЛ – це вже інший рівень, але, якщо ти любиш футбол, то всі думки тільки про бажання грати й тренуватись.

Мене ніскільки не лякає Прем’єр-ліга. Зрозуміло, що це щось нове для нашого клубу, це треба спробувати, але ніякого страху немає", – розповів він.

Також тренер розповів про кадрові зміни та можливість підсилення позиції.

"Постараємось підсилити всі ланки. Для вливання нової крові треба 5-6 новачків. Але це не просто так, це має бути підсилення і створення конкуренції. Щоб потрапити до Кудрівки, вони мають бути сильнішими ніж наявні гравці", – розповів Баранов.
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Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

Чемпіонат України, УПЛ

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