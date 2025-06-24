Потрібно 5-6 новачків: тренер Кудрівки – про підсилення складу перед стартом УПЛ

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Після відпустки завжди хочеться попрацювати з бажанням і хорошим настроєм незалежно від рівня змагань, у яких бере участь команда. Звісно, УПЛ – це вже інший рівень, але, якщо ти любиш футбол, то всі думки тільки про бажання грати й тренуватись.

Мене ніскільки не лякає Прем’єр-ліга. Зрозуміло, що це щось нове для нашого клубу, це треба спробувати, але ніякого страху немає", – розповів він.