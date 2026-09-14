Верес та Кудрівка домовилися відносно дати та місця проведення перенесеного матчу 6-го туру УПЛ

Верес та Кудрівка домовилися зіграти перенесений матч 6-го туру на початку жовтня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, президенти клубів Іван Надєїн та Роман Солодаренко дійшли компромісу, а поєдинок відбудеться 3 жовтня у Рівному.

Для початку гри обрано денний слот. Швидше за все, матч розпочнеться о 13:00.

Як відомо, через тривалі повітряні тривоги УПЛ була змушена перенести на невизначений термін два матчі 6-го туру. Окрім Вереса та Кудрівки, зіграти у заявлену дату не змоги також Кривбас та Харків.