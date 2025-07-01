Захисник дебютанта УПЛ може змінити клубну прописку – ЗМІ

Дебютант Української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка може залишитись без захисника.

Як повідомляє Sport Arena, йдеться про 31-річного Романа Гагуна, який може залишити команду в літнє трансферне вікно, адже у нього завершується контракт.

Уродженець Хмельницької області у своїй кар'єрі пограв за Агробізнес, Рух, Верес та грузинську Лазику. На його рахунку в сезоні 2024/25 – 16 ігор та один асист.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання захисника Владислава Шаповала.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на "Оболонь-Арені".

Раніше головний тренер клубу Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.