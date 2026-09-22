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Визначено нову дату та час перенесеного матчу УПЛ Верес – Кудрівка

Денис Іваненко — 22 вересня 2026, 15:54
Визначено нову дату та час перенесеного матчу УПЛ Верес – Кудрівка
Нова дата матчу Верес – Кудрівка
УПЛ

Дирекція Української Прем'єр-ліги визначила нові дату та час проведення матчу між Вересом і Кудрівкою.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Зустріч шостого туру мала відбутися 12 вересня в Рівному. Проте через тривалу повітряну тривогу поєдинок так і не розпочався.

Команди зіграють 3 жовтня під час міжнародної паузи. Початок перенесеної гри запланований на 13:00, місце її проведення залишилось незмінним.

Зазначимо, що наразі Верес і Кудрівка перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Вони набрали шість і два залікові бали відповідно.

Нагадаємо, що напередодні УПЛ оголосила символічну збірну сьомого туру. Також було названо найкращого гравця та тренера.

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