Дві поперечини, стійка і серія пенальті: Кудрівка виборола право грати в УПЛ-2025/26

Сьогодні, 1 червня, відбувся матч-відповідь між Ворсклою та Кудрівкою за право грати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

Основний час і екстра-тайми завершилися з рахунком 1:0 на користь Кудрівки. Оскільки першу гру з рахунком 2:1 виграла Ворскла, то володар путівку в УПЛ визначився в серії пенальті. У ній краще себе продемонстрували гравці Кудрівки.

Команда Юрія Максимова краще розпочала гру, але представник Першої ліги забив першим. Легостаєв перехопив пас від Скляра і зробив навіс у штрафну – Литовченко головою переправив м'яч у ворота.

УПЛ

Через п'ять хвилин після передачі від Скляра зрівнювати рахунок міг Салабай, але його "постріл" прийшовся у поперечину. До кінця тайму небезпечних моментів більше не було.

На 47 хвилині Кудрівка могла подвоювати перевагу, але господарів після удару Козака врятувала стійка.

Ворскла з кожною хвилиною старалася додавати, проте гості вдало вибудували оборону.

Екстра-тайми двічі переривалися через повітряну тривогу. Найнебезпечніший момент був на 112 хвилині, коли Ндукве влучив у поперечину.

У серії пенальті спочатку не забив Сторчоус, але потім два промахи допустили гравці полтавської команди – Льопка відбив удар Ієде, а Ндукве влучив у поперечину. Мирослав Сердюк міг ставити крапку, але і його удар прийшовся у каркас воріт. Вирішальний удар не забив Олександр Скляр.

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, матч-відповідь, 1 червня

Ворскла – Кудрівка 0:1 (0:1) (3:4 у серії пенальті)

Гол: 0:1 – Литовченко (9).

Ворскла: Ісенко – Бацула, Павлюк, Малиш, Пердута – Челядін (Є. Пасіч, 74), Скляр – Салабай, Кулач (Ієде, 61), Кане – Ндукве.

Кудрівка: Льопка – Мельничук, Сердюк, Потімков, Мачелюк – Думанюк, Вечурко (Шершень, 91) – Рогозинський (Світюха, 70, Тузенко, 91), Литовченко (Сторчоус, 42), Козак (Андрущенко, 70) – Лєгостаєв.

Попередження: Малиш (67), Кане (76), Бацула (85) - Сторчоус (68)

Ворскла посіла 13 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Юрія Максимова за 30 турів 6 перемог, 9 нічиїх та 15 поразок (27 очок). 12-й ЛНЗ випередив полтавців на 4 бали. В останньому турі Ворскла зіграла внічию з Інгульцем.

Кудрівка ж є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 4 сходинку, пустивши вперед Епіцентр, Полтаву (вийшли в УПЛ напряму) та Металіст 1925 (грає проти Лівого берега у матчах плейоф).