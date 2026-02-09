Кудрівку покинув вихованець Динамо та колишній гравець Дніпра-1

Кудрівка оголосила про припинення співправці з 34-річним півзахисником Дмитром Коркішком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ти був не просто гравцем Кудрівки – ти був одним із лідерів команди на полі та в роздягальні, який завжди підтримував партнерів і передавав досвід молоді. Разом із тобою клуб пройшов шлях від Першої ліги до історичного дебюту в УПЛ. Цей етап назавжди залишиться частиною історії клубу, і твій внесок у нього – беззаперечний", - йдеться у прощальній заяві Кудрівки.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Загалом за кудрівчан Коркішко зіграв 34 поєдинки, у яких забив 6 голів. У поточному сезоні УПЛ він виходив на поле у 9 матчах, ще одну гру провів у Кубку України.

Нагадаємо, Дмитро є вихованцем київського Динамо. За свою кар'єру він встиг пограти за низку українських клубів (Чорноморець, Дніпро-1, Арсенал-Київ, Полтава), а також мав досвід виступів за кордоном – у білоруському Мінську та турецьких Гіресунспорі і Хатайспорі.

Нагадаємо, нещодавно Кудрівка оголосила про підписання повноцінної угоди з 27-річним конголезьким футболістом Кайєю Макоссо.