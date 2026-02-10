Кудрівка оголосила про розірвання контракту з колишнім півзахисником Шахтаря

Кудрівка оголосила про припинення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт з 33-річним гравцем розірвано за взаємною згодою сторін.

Як відомо, сам футболіст повідомив про свій відхід днем раніше, а також додав, що він близький до завершення кар'єри.

Нагадаємо, Тотовицький став гравцем Кудрівки у серпні 2025 року і за цей період зіграв 6 матчів, у яких забив один гол. Раніше півзахисник грав за Зорю, Шахтар, Колос, Десну та Кортрейк.

Напередодні Кудрівка також оголосила про припинення співправці з 34-річним півзахисником Дмитром Коркішком.