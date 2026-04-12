Рахунок не по грі: наставник Кудрівки прокоментував поразку від Кривбаса у 23 турі УПЛ

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку від Кривбаса (1:2) у межах 23-го туру УПЛ, наголосивши, що підсумковий рахунок не по грі.

Його слова наводить пресслужба криворізького клубу.

"На жаль, пропустили після помилки перший м'яч, необов'язковий, така прикра помилка. Ми контролювали гру, створювали моменти, і в нас, я вважаю, більше було гольових епізодів. Команда суперника більше грала на контратаках, вони забили гол і потім їм було легше, але моменти у них теж були, зізнаюся. Але, гадаю, рахунок не по грі.



Я беру на себе відповідальність у тому сенсі, що коли рахунок був 1:1, я хлопцям кричав, адже відчував, що вони не хочуть закриватися і зберігати один заліковий бал. Нам потрібно було більше, і ми хотіли, створювали моменти… Але сьогодні успіх був не на нашому боці", – зазначив Баранов.