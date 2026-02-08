Кудрівка підсилилася 27-річним конголезьким півзахисником

Кудрівка оголосила про підписання повноцінної угоди з 27-річним конголезьким футболістом Кайєю Макоссо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець приєднався до команди у статусі вільного агента. Останнім місцем роботи футболіста була венесуельська Академія Пуерто-Кабельо, що виступає у вищому дивізіоні. Загалом за неї відіграв 16 матчів. Цю команду він залишив 1 січня 2026 року.

До переїзду в Південну Америку хавбек виступав у європейських чемпіонатах. У Норвегії він грав за ІК Старт та Мосс, а в Іспанії захищав кольори команд Велес і Реал Баломпедіка Ліненсе.

Також Макоссо має досвід у складі збірної Конго U-20, там він провів 6 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами.

У складі кудрівчан Макоссо виступатиме під 14-м номером. Портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість півзахисника у 200 тисяч євро.

Нагадаємо, що Кудрівка продовжила контракт зі своїм найкращим бомбардиром у поточному розіграші УПЛ Андрієм Сторчоусом.