Нам теж треба такі виконавці, – Кучер прокоментував розгромну поразку Чорноморця від Карпат

Новий головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер розчарований результатом гри проти Карпат у 22 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба львівського клубу.

" Ми готувались не до такого розвитку подій. Те, що ми бачили в першому таймі – так і планували грати. Однак випадковість призвела до двох пенальті, тож це надломило команду. Важко в роздягальню отримувати два не потрібні одинадцятиметрові. Відразу скажу, що це два чистих пенальті. Був контакт у двох епізодах.

Як ми не старались підбадьорити команду, але бачимо, що Арсічу важко було з емоціями впоратися. Тому і провалились з четвертим голом. Він залишив зону, побіг на гравця і там вже Карпати реалізували момент. Вони дуже непогано вибігають в контратаки. Третій гол Бруніньйо коментувати важко. Нам теж треба такі виконавці, які вирішують моменти ", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною поразкою Чорноморця з рахунком 4:0. У цьому матчі центральний захисник Ярослав Ракицький дебютував за одеський клуб.

Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.

Нагадаємо, що Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.