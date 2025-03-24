Кучер запропонував Ракицькому відновити кар'єру в Чорноморці – джерело

Колишній захисник донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в складі одеського Чорноморця.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, такий варіант йому запропонував новий головний тренер "моряків" Олександр Кучер, за яким Ярослав мав досвід виступів за збірну та Шахтар.

Раніше Ракицький оголосив про створення власного спортивного агентства під назвою Dominant Promotion.

Як відомо, 35-річний захисник залишається без клубу з літа після відходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.