Клуб УПЛ оголосив про підписання Ракицького
Ярослав Ракицький
ФК Чорноморець
Колишній захисник донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький став гравцем одеського Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Раніше повідомлялося, що ініціатором його приходу в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.
Як відомо, 35-річний захисник залишався без клубу з літа після відходу з донецького Шахтаря. Була інформація, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.