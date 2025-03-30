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Ракицький дебютував за Чорноморець: він вийшов на поле вперше за 310 днів

Микола Дендак — 30 березня 2025, 17:45
Ракицький дебютував за Чорноморець: він вийшов на поле вперше за 310 днів
Ярослав Ракицький
ФК Чорноморець

Центральний захисник Ярослав Ракицький дебютував за одеський Чорноморець у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги проти львівських Карпат.

Легенда донецького Шахтаря зіграв уперше за 310 днів. Попередній матч він провів саме у складі "гірників". Це сталося в останньому турі сезону-2023/24 проти Полісся. Поєдинок завершився з рахунком 0:2, а Ракицький вийшов у старті, проте був замінений ще на 23 хвилині.

У грі проти Карпат Ракицький вийшов на заміну на 76 хвилині, проте допомогти своїй команді не зумів і на останніх хвилинах отримав жовту картку. Чорноморець поступився з розгромним рахунком, пропустивши 4 м'ячі без відповіді.

Раніше повідомлялося, що ініціатором приходу Ярослава в стан "моряків" став новий головний тренер Олександр Кучер, з яким вони разом виступали у Шахтарі.

Нагадаємо, що Чорноморець йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок.

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