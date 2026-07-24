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Молоді гравці, нема досвіду: легенда Шахтаря оцінив шанси Динамо пройти ПАОК у Лізі Європи

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 14:48
Молоді гравці, нема досвіду: легенда Шахтаря оцінив шанси Динамо пройти ПАОК у Лізі Європи
Олександр Кучер
СК Дніпро-1

Олександр Кучер висловився про поразку Динамо в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа (2:3).

Його слова передає Tribuna.com.

Фахівець заявив, що в киян є проблеми в обороні, які треба виправляти. Також однією із причин негативного результату він вважає відсутність досвіду в низки футболістів "біло-синіх".

"Молоді гравці, нема досвіду – звичайно, будуть ці помилки. Треба час, щоб футболісти набралися цього європейського досвіду. Треба прибрати ці помилки у другому матчі, щоб на щось розраховувати. Не можемо так помилятись і привозити такі голи", – сказав Кучер.

Окремо легенда Шахтаря оцінив шанси Динамо пробитись до наступної стадії відбору. Він вважає, що ще нічого не втрачено, але треба навести лад в захисті:

"Шанси завжди є. Звичайно, там буде дуже сильна підтримка, адже грецькі вболівальники вміють підтримувати свою команду. Але треба все одно виходити й сподіватися на краще. Треба шукати свою гру попереду, а позаду бути надійними. Тим паче, "Динамо" створює моменти, але багато пропускає. Треба приділити цьому увагу".

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Раніше Олег Дулуб після першої гри назвав три проблемні зони Динамо в захисті. А Олег Федорчук оцінив шанси "біло-синіх" пробитись до наступної стадії турніру.

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