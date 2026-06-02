Кучер: Всі пропозиції, що мені надходили, були з-за кордону

Відомий український фахівець Олександр Кучер оцінив перспективи свого повернення до тренерської роботи найближчим часом.

Слова 43-річного українця наводить Український футбол.

"За роботою вже засумував. Пропозиції є і були. Спершу багатьом клубам відмовляв, зараз – готовий працювати. Йдуть певні перемовини. Поки обійдімось без конкретики. Всі пропозиції були з-за кордону: ближнього зарубіжжя та Європи", – заявив фахівець.

Останнім місцем роботи Кучера був одеський Чорноморець, який він покинув у січні поточного року. До цього тренер працював із харківським Металістом і Дніпром-1. В якості гравця Кучер у 2006 – 2017 роках провів 57 матчів і забив 2 голи за національну збірну України.