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Досвід буде брати своє: Кучер поділився очікуваннями від матчу Полісся – Копенгаген у кваліфікації ЛК

Микола Літвінов — 23 липня 2026, 10:57
Досвід буде брати своє: Кучер поділився очікуваннями від матчу Полісся – Копенгаген у кваліфікації ЛК
Олександр Кучер
ФК Чорноморець

Колишній тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився очікуваннями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між житомирським Поліссям та данським Копенгагеном, зазначивши, що попри досвід "левів" у єврокубках, команді Руслана Ротаня головне не розгубитися.

Його слова передає Sport-Express.

"Це початок, і суперник нелегкий. Команда дуже досвідчена, враховуючи виступи у єврокубках, зокрема, у Лізі чемпіонів. Данці завжди славляться компактними діями на футбольному полі. Звичайно, досвід буде брати своє.

Головне, щоб ми не знітилися. Проте я не думаю, що будуть сильні проблеми в цьому плані. В нас також досвідчені футболісти, які вміють грати у футбол. Думаю, на нас чекає гарна гра".

Прогноз ексзахисник збірної України відмовився давати.

"Я не люблю давати прогнози. Мені самому цікаво подивитися. Будемо сподіватися, що для нас буде вдалий матч".

Нагадаємо, що в четвер, 23 липня, о 21:00 (за київським часом), відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям і Копенгагеном. Своїми думками щодо цієї гри поділився наставник "вовків" Руслан Ротань.

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