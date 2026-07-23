Досвід буде брати своє: Кучер поділився очікуваннями від матчу Полісся – Копенгаген у кваліфікації ЛК

Колишній тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер поділився очікуваннями від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між житомирським Поліссям та данським Копенгагеном, зазначивши, що попри досвід "левів" у єврокубках, команді Руслана Ротаня головне не розгубитися.

Його слова передає Sport-Express.

"Це початок, і суперник нелегкий. Команда дуже досвідчена, враховуючи виступи у єврокубках, зокрема, у Лізі чемпіонів. Данці завжди славляться компактними діями на футбольному полі. Звичайно, досвід буде брати своє.

Головне, щоб ми не знітилися. Проте я не думаю, що будуть сильні проблеми в цьому плані. В нас також досвідчені футболісти, які вміють грати у футбол. Думаю, на нас чекає гарна гра".