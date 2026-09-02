Бажання зараз у нього зашкалює: Кучер оцінив перспективи Мудрика після трансферу в Тоттенгем

Легенда донецького Шахтаря Олександр Кучер висловився про перехід Михайла Мудрика з Челсі в Тоттенгем на правах оренди.

Його слова передає NV.

Фахівець вважає, що це хороший варіант для українського вінгера. Він вірить, що футболіст зможе повернутись на найвищий рівень:

"Я позитивно оцінюю, тому що ми розуміли, що він зараз не буде грати в Челсі, а це означає велику паузу. Я думаю, цей перехід і був зроблений, мабуть, з урахуванням того, що він буде грати. І, звичайно, для нього зараз грати – це найголовніше. Він не буде змінювати свою локацію, тому для нього це найкращий варіант. Тому що він пішов до тренера, який його знає, і він залишається в Лондоні. Ще краще буде, якщо в нього буде ігрова практика, якщо він буде грати. Це точно буде найкраще".

Також Олександр оцінив шанс Михайла повернутися в Челсі та заграти згодом у складі "синіх". Він вважає, що це цілком реальний розвиток подій.

"Звичайно може, чому ні. Все буде залежати від Міші зараз. Як він буде виглядати, як буде грати, віддаватися. Але, думаю, бажання зараз у нього зашкалює, тому що пауза була велика. Такі моменти в житті важко даються, коли ти без футболу тривалий час, не можеш тренуватися з командою. Але я думаю, Мудрик – сильна людина, і в нього все вийде", – сказав Кучер.

Зазначимо, що Михайло перейшов до Тоттенгема на правах оренди терміном на один сезон. В угоді також передбачена опція викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (близько 88 мільйонів євро).

Раніше про цей перехід також висловився наставник "шпор" Роберто Де Дзербі. Він радий возз'єднатись із вінгером, з яким працював разом у Шахтарі.