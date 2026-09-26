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Кучер: Давно не бачив такого бажання у грі збірної

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 14:36
Кучер: Давно не бачив такого бажання у грі збірної
Олександр Кучер
ФК Шахтар Донецьк

Колишній захисник збірної України Олександр Кучер прокоментував перемогу команди Андреа Мальдери над Угорщиною.

Слова Кучера наводить Трибуна.

"Я отримав задоволення, якого давно не бачив у грі збірної – бажання цього, коли хлопці билися за результат, за команду і перш за все один за одного. Я побачив колектив на футбольному полі. Як і всім, учора сподобалася це бажання. Хочеться, щоб воно залишалось і надалі, тому що, результат може бути який завгодно.

Такого бажання я не бачив вже певний час. Учора я його побачив, мені це дуже сподобалось, як вони боролися один за одного і те, що був колектив на футбольному полі", – заявив колишній захисник.

Напередодні Україна у першому турі Ліги націй-2026/27 на виїзді обіграла Угорщину 1:0. Наступний матч підопічні Мальдери проведуть 28 вересня проти Грузії, яка змінила головного тренера.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Олександр Кучер

Олександр Кучер

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