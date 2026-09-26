Кучер: Давно не бачив такого бажання у грі збірної

Колишній захисник збірної України Олександр Кучер прокоментував перемогу команди Андреа Мальдери над Угорщиною.

Слова Кучера наводить Трибуна.

"Я отримав задоволення, якого давно не бачив у грі збірної – бажання цього, коли хлопці билися за результат, за команду і перш за все один за одного. Я побачив колектив на футбольному полі. Як і всім, учора сподобалася це бажання. Хочеться, щоб воно залишалось і надалі, тому що, результат може бути який завгодно.

Такого бажання я не бачив вже певний час. Учора я його побачив, мені це дуже сподобалось, як вони боролися один за одного і те, що був колектив на футбольному полі", – заявив колишній захисник.