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Полісся – Шахтар: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України

Денис Шаховець — 22 квітня 2025, 11:14
Полісся – Шахтар: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України
ФК Шахтар Донецьк

У середу, 23 квітня, відбудеться матч 1/2 фіналу Кубку України, у якому зійдуться житомирське Полісся та донецький Шахтар.

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Поєдинок за вихід у фінал турніру пройде на "Центральному" стадіоні у Житомирі. Початок зустрічі запланований на 18:00.

Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Полісся, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

В іншому півфіналі Кубка України зійдуться чернівецька Буковина та київське Динамо. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 16:00.

Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.

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