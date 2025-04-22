Полісся – Шахтар: онлайн відеотрансляція 1/2 фіналу Кубку України
ФК Шахтар Донецьк
У середу, 23 квітня, відбудеться матч 1/2 фіналу Кубку України, у якому зійдуться житомирське Полісся та донецький Шахтар.
Поєдинок за вихід у фінал турніру пройде на "Центральному" стадіоні у Житомирі. Початок зустрічі запланований на 18:00.
Дивіться відеотрансляцію, організовану футбольним клубом Полісся, у прямому етері на сайті "Чемпіон".
В іншому півфіналі Кубка України зійдуться чернівецька Буковина та київське Динамо. Ця гра також пройде 23 квітня. Початок – о 16:00.
Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.