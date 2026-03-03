Битва зимових лідерів УПЛ та Першої ліги, останній шанс для Динамо: прев'ю 1/4 фіналу Кубку України

Розіграш Кубку України виходить на фінішну пряму. У поєдинках 1/4 фіналу визначаться чотири учасники передостанньої стадії турніру.

"Чемпіон" пропонує ознайомитись з найцікавішими командами цієї стадії.

Протистояння еліти проти клубів ПФЛ

Новий формат Кубку України зі сліпим жеребом та відсутністю додаткового часу дозволив клубам нижчих ліг кинути виклик представникам Української Прем'єр-ліги. Після вибуття з боротьби Шахтаря, Полісся, Кривбасу шанси на здобуття трофея для команд ПФЛ значно зросли. А там хто зна, можна і в єврокубках засвітитися.

Новий дизайн Кубку України УАФ

До 1/4 фіналу вийшли чотири команди Першої ліги, один представник Другої ліги, які протистоятимуть трьом клубам УПЛ. Ба більше, один представник ПФЛ гарантовано буде грати у півфіналі. Тож чвертьфінальні поєдинки обіцяють бути надзвичайно цікавими.

Молодь Динамо проти петрівських "козаків"

Інгулець за свою 13-річну історію існування встиг зіграти у фіналі Кубку України. Не кожен клуб УПЛ може похвалитися таким досягненням. У пам'ятному розіграші 2018/19 "козаки" вибили" з боротьби Маріуполь та Зорю.

Турнірний шлях команди Кобіна у сезоні-2025/26 не можна назвати складним, адже Інгулець ще не зустрічався з командою УПЛ. Взимку петрівців покинули лідери команди: Віталій Фрасєєнко, Олександр Жовтенко, Валерій Сад, Олександр П'ятов, Роман Волохатий, Сергій Кисленко. Їм на зміну прийшли маловідомі гравці, з яких Кобін вкотре "ліпитиме" боєздатну команду.

Динамо в 1/8 фіналу вибило з Кубку України Шахтар ФК Динамо Київ

Динамо у перших матчах весняної частини чемпіонату не мало особливих проблем з командами з нижньої частини таблиці. Роззабивався 20-річний форвард "біло-синіх" Матвій Пономаренко, який не залишає поле без забитого м'яча. Два матчі на "нуль" відіграв Нещерет. Застовпили місця в основі вчорашні гравці U-19: Коробов та Редушко. Тож чому б їм разом зі своїм тренером Ігорем Костюком не вписати імена в історію клубу та не поповнити клубний музей 14-м Кубком України?

Зимові лідери УПЛ та Першої ліги визначать сильнішого

Чи найцікавішим протистояння відбудеться в Черкасах, де ЛНЗ зустрінеться з амбітною Буковиною. Під час зимової перерви обидві команди очолювали турнірні таблиці своїх дивізіонів.

ЛНЗ – один з фаворитів Кубку України ФК ЛНЗ

Можна не сумніватися, що команда Сергія Шищенка дасть справжній бій головній сенсації УПЛ нинішнього сезону. На користь ЛНЗ може зіграти фактор домашнього поля та якісніший підбір гравців.

Скільки триватиме казка "залізничників"

Київський Локомотив здійснив фурор в розіграші Кубку України, вибивши один за одним міцні команди УПЛ – Колос та Верес. Та чи вистачить запалу "залізничникам", щоб "зняти ще один скальп" з елітної команди?

Виступ київського Локомотива в КУ перевершив усі сподівання Фк Локомотив Київ

Харківський Металіст 1925 якісно підсилився в зимове трансферне вікно. Можна не сумніватися, що амбіції клубу не обмежуються чемпіонатом. Команда Младена Бартуловича спробує пробитися в єврокубки через Кубок. Перемога над Локомотивом може ще на один крок наблизити до мрії.

Коли троє одного чекають

Закриє програму чвертьфінальної стадії КУ матч представників Першої ліги – Чернігова та Фенікса Маріуполя. Цей матч відбудеться, коли вже стануть відомі три учасники півфіналу. Поєдинок перенесли на прохання клубів, які готуються до старту весняної частини чемпіонату у Першій лізі.

Фенікс-Маріуполь взимку суттєво підсилився гравцями з досвідом виступів в УПЛ: Олег Синиця, Валерій Кучеров, Ростислав Русин, Андрій Кухарук, Олександр Чорноморець, Назар Балаба. Чернігів не може похвалитися своєю трансферною кампанією, але ж на полі грають не прізвища на футболках.

ФК Фенікс-Маріуполь

Цікаво, що Чернігів та Фенікс-Маріуполь дві свої попередні стадії КУ проходили після серії пенальті. Цілком можливо, що останній півфіналіст визначиться у футбольній лотереї.

Розклад матчів 1/4 фіналу Кубку України

Вівторок, 3 березня

18:00. Динамо – Інгулець

Середа, 4 березня

15:30. ЛНЗ – Буковина

Четвер, 5 березня

15:30. Металіст 1925 – Локомотив Київ

Вівторок, 17 березня

12:00. Чернігів – Фенікс-Маріуполь

Де дивитися чвертьфінали Кубку України?

Усі поєдинки цієї стадії Кубку України покаже наживо канал УПЛ-ТБ. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також УПЛ-ТБ ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.