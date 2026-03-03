Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

Денис Іваненко — 3 березня 2026, 10:45
Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України
Трансляція матчу Динамо – Інгулець
Скриншот

У вівторок, 3 березня, відбудеться перший чвертьфінальний поєдинок Кубка України з футболу між Динамо й Інгульцем.

Команди визначатимуть сильнішого у столиці на стадіоні "Динамо ім. Валерія Лобановського". Він розпочнеться о 18:00.

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою "біло-синіх", у прямому етері на "Чемпіоні".

Трансляція матчу Динамо – Інгулець

Зазначимо, що це буде восьме очне протистояння в історії між командами. Перевагу мають кияни, які здобули п'ять перемог, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу клубу з Першої ліги.

Нагадаємо, що перед цією грою своїми очікуваннями ділився президент Інгульця Олександр Поворознюк. Він пообіцяв команді преміальні, про які "дізнається вся Україна".

Читайте також :
Битва зимових лідерів УПЛ та Першої ліги, останній шанс для Динамо: прев'ю 1/4 фіналу Кубку України
Динамо Київ Інгулець Кубок України з футболу

Динамо Київ

Битва зимових лідерів УПЛ та Першої ліги, останній шанс для Динамо: прев'ю 1/4 фіналу Кубку України
Конспекти Лобановського для найменших: як у школі Динамо виховують нових Шевченків
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Дивився фільм для дорослих з Лобановським та конфліктував із Суркісами. Історії життя легендарного Валентина Щербачова
Третій прихід: Зоря вчергове підписала 19-річного вихованця Динамо

Останні новини