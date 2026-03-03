Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

У вівторок, 3 березня, відбудеться перший чвертьфінальний поєдинок Кубка України з футболу між Динамо й Інгульцем.

Команди визначатимуть сильнішого у столиці на стадіоні "Динамо ім. Валерія Лобановського". Він розпочнеться о 18:00.

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою "біло-синіх", у прямому етері на "Чемпіоні".

Трансляція матчу Динамо – Інгулець

Зазначимо, що це буде восьме очне протистояння в історії між командами. Перевагу мають кияни, які здобули п'ять перемог, а ще по одному разу було зафіксовано нічию та звитягу клубу з Першої ліги.

Нагадаємо, що перед цією грою своїми очікуваннями ділився президент Інгульця Олександр Поворознюк. Він пообіцяв команді преміальні, про які "дізнається вся Україна".