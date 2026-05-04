Була нічийна гра: Маркевич підбив підсумки матчу Динамо – Шахтар

Досвідчений тренер Мирон Маркевич поділився думками про українське "Класичне" у 26 турі УПЛ, де Шахтар переміг Динамо (2:1).

Його слова передає META.

Фахівець заявив, що це була рівна гра. Він віддав належне "гірникам", які змогли переломити хід зустрічі, але вважає, що більш справедливим результатом була б нічия.

"У першому таймі Динамо грамотно побудувало свої дії, не давши супернику нічого зробити. І гол, забитий Пономаренком, був якраз до речі. Я не бачив завдяки чому Шахтар міг переламати гру. А ось після перерви щільності в середині поля та злагоджених дій в обороні у киян не було. Але, в принципі, то була нічийна гра. Тим більше, що наприкінці зустрічі підопічні Ігоря Костюка могли та мали відіграватися. Шахтар був сильнішим у роботі з м'ячем. У цьому компоненті "гірники" перевершують динамівців. Але знову ж таки, у першому таймі в середньому блоці кияни діяли компактно, і ця перевага донеччан нівелювалася. Чому цього не було після перерви, питання до тренерів Динамо. Факт у тому, що на всю гру цієї зібраності господарям не вистачило", – сказав Маркевич.

Спеціаліст заявив, що тепер "біло-синім" буде складно здобути навіть "бронзу". Він розповів, що треба зробити киянам, щоб бути більш конкурентними в наступному сезоні та боротися за "золото".

"У Шахтаря гру визначають бразильці. Вони краще, як я вже сказав, поводяться з м'ячем. Серйозні трансфери, як у "гірників", Динамо зробити не зможе. Проте гру в обороні потрібно покращувати. Це зараз найбільша проблема у киян. Так легко пропускати м'ячі… Для мене це незрозуміло", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що за чотири тури до завершення чемпіонату Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці. Кияни відстають від третього Полісся на п'ять очок.

Шахтар має відрив у десять залікових балів від ЛНЗ. Уже 9 травня "гірники" можуть стати чемпіонами, якщо черкаський колектив не здолає підопічних Ігоря Костюка.