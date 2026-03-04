Українська правда
ЛНЗ – Буковина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

Денис Іваненко — 4 березня 2026, 09:11
Кубок України
У середу, 4 березня, відбудеться другий чвертьфінальний поєдинок Кубка України з футболу між ЛНЗ і Буковиною.

Команди визначатимуть сильнішого у Черкасах. Гра розпочнеться о 15:30.

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою УПЛ ТБ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що це буде лише друге очне протистояння в історії між командами. Вперше вони зустрічались у сезоні-2021/22 у матчі Другої ліги й тоді перемогу з рахунком 2:0 здобув чернівецький колектив.

Нагадаємо, що напередодні визначився перший півфіналіст Кубка України. Ним стало київське Динамо, яке здолало Інгулець.

