Металіст 1925 – Локомотив: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України

У четвер, 5 березня, відбудеться третя чвертьфінальна зустріч Кубку України з футболу між Металістом 1925 і Локомотивом.

Команди визначатимуть сильнішого у Ковалівці на стадіоні "Колос". Гра розпочнеться о 13:00.

Дивіться трансляцію матчу, організовану пресслужбою УПЛ ТБ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Трансляція матчу Металіст 1925 – Локомотив

Зазначимо, що це буде лише друге очне протистояння в історії між командами. Вперше вони зустрічались минулого сезону також у цьому турнірі й тоді перемогу з рахунком 4:1 здобув харківський колектив.

Нагадаємо, що напередодні визначилися перші два півфіналісти Кубку України. Ними стали київське Динамо та чернівецька Буковина, які здолали Інгулець і ЛНЗ відповідно.