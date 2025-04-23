Динамо з дублем Волошина розгромило Буковину в 1/2 фіналу Кубку України
У середу, 23 квітня, на стадіоні "Україна" у Львові відбувся матч 1/2 фіналу Кубку України, у якому Динамо здобуло перемогу над Буковиною.
Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
Цікаво, що рахунок у поєдинку відкрив саме представник Першої ліги, забивши гол у середині першого тайму – відзначився Богдан Бойчук.
Чернівецький колектив і надалі був попереду, не давши киянам відновити паритет до перерви. Втім, у другому таймі столичний клуб все ж зібрався та забив 4 м'ячі у відповідь. На 57-й хвилині нічийний результат встановив Назар Волошин, а вже через 5 хвилин він оформив дубль.
Остаточно підопічних Григорія Чурілова добив 11-метровий, який на 72-й хвилині реалізував Володимир Бражко, а крапку в протистоянні через 5 хвилин поставив Микола Шапаренко.
Зазначимо, що Буковина вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка України.
Кубок України з футболу
1/2 фіналу, 23 квітня
Буковина – Динамо 1:4 (1:0)
Голи: 1:0 – 23 Бойчук, 1:1 – 57 Волошин, 1:2 – 63 Волошин, 1:3 – 72 Бражко (пен), 1:4 – 77 Шапаренко
Буковина: Каневцев – Солдат, Бусько (Лопирьонок, 77), Прокопчук, Морговський, Кольцов (Васильєв, 80), Тищенко (Хамелюк, 73), Глущук, Кожушко, Бойчук (Андрейчук, 73), Гончарук
Динамо: Моргун – Вівчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич (Тимчик, 79), Бражко, Рубчинський (Буяльський, 60), Піхальонок (Шапаренко, 60), Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаєв, 46)
Попередження: 71 – Каневцев, 87 – Прокопчук, 88 – Шапаренко
У підсумку Динамо стало першим фіналістом Кубку України. Суперник киян у фіналі визначиться у другому півфіналі, де між собою зіграють Шахтар та Полісся. Початок зустрічі о 18:00.
Фінал турніру відбудеться 14 травня на "Центральному" стадіоні у Житомирі.