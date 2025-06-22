Буковина підписала голкіпера ЮКСА

Голкіпер ЮКСА Микита Федотов став гравцем Буковини.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Контракт із 24-річним воротарем розрахований на два роки – до літа 2027 року. В складі Буковини Федотов виступатиме під 70-м номером.

За ЮКСА Федотов виступав протягом двох останніх років. Він є вихованцем академії Шахтаря, також захищав кольори Полтави, Енергії, Полісся, чеського МСМ, іспанських Монтіхо та Понферрадіни.

Федотов запам’ятався багатьом любителям футболу тим, що в травні поточного року в матчі Першої ліги саме проти Буковини зіграв понад 5 хвилин на позиції правого вінгера, замінивши травмованого Микиту Кононова.

Вчора, 21 червня, Буковина оголосила про підписання флангового захисника Тараса Саківа.