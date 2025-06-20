Це вплинуло на моє рішення: Шищенко пояснив, чому проміняв Оболонь на Буковину
Новий головний тренер Буковини Сергій Шищенко пояснив, чому очолив закарпатський клуб, наголосивши, що ця команда ставить перед собою найвищі завдання.
Про це він сказав у коментарі клубній пресслужбі.
"Так, це правда. Ми спілкувалися з представниками Олександрії, від них була пропозиція очолити команду. Мені зателефонували і сказали, що хочуть бачити мене на посаді головного тренера Олександрії. Але я обрав Буковину, тому що розумів, що це амбітний проєкт, амбітний клуб, який ставить перед собою найвищі завдання.
Буковина – близька для мене команда, адже я вже очолював "жовто-чорних", це була моя перша серйозна тренерська робота саме з дорослою командою. Тим паче у Буковині є багато знайомих мені людей, з якими я працював ще дев’ять років тому. У нас склалися дуже класні відносини, і це теж вплинуло на моє рішення переїхати до Чернівців", – сказав Шищенко.
Контракт із 49-річним українським фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Буковини Шищенко замінив Григорія Чурілова.
Попереднім місцем роботи самого Шищенка була Оболонь, яку він покинув на початку червня. Київський клуб він очолював з вересня 2024 року.