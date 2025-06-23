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Шищенко представив свій тренерський штаб у Буковині

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 13:50
Шищенко представив свій тренерський штаб у Буковині
ФК Буковина

Новий головний тренер Буковини Сергій Шищенко визначився з тренерським штабом, який допомагатиме йому під час роботи в чернівецькому клубі.

Про це повідомила пресслужба команди.

До тренерського штабу Шищенка увійшли: перший асистент Микола Гібалюк, тренер воротарів Артем Кичак та Інна Десюк, яка відповідатиме за фізичну підготовку гравців, фітнес і реабілітацію.

Також залишаються в команді Віталій Комарницький, який виконуватиме роль другого асистента головного тренера, і тренер по фізичній підготовці Олексій Коновалов.

У зв’язку зі змінами у тренерському штабі "жовто-чорних" залишили Буковину асистент головного тренера Олександр Коваль та тренер воротарів Олександр Купальний.

Водночас на звичну для себе посаду спортивного директора клубу повертається Григорій Чурілов, який з жовтня минулого року і до завершення сезону 2024/25 очолював "жовто-чорних" у якості виконувача обов’язків головного тренера.

Нагадаємо, контракт із 49-річним українським фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. Попереднім місцем роботи Шищенка була Оболонь, яку він покинув на початку червня. Київський клуб він очолював з вересня 2024 року.

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