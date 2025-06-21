Вихованець Динамо та Шахтаря гратиме за першоліговий клуб

27-річний фланговий оборонець Тарас Саків став гравцем Буковини, яка виступає у Першій лізі.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Контракт з Саківим підписано на два роки. У Буковині лівий захисник виступатиме під номером 4.

Саків був у декількох футбольних академіях, в тому числі – київського Динамо та донецького Шахтаря. Після цього приєднався до полтавської Ворскли, в якій і дебютував в дорослому футболі.

В складі полтавського клубу захисник навіть зіграв два матчі в груповому етапі Ліги Європи.

Також виступав за Рух, Минай, Колос та Інгулець. Останнім клубом Саківа були львівські Карпати, де за два з половиною сезони він відіграв 34 матчі, забив один гол і віддав п’ять результативних передач.

Нещодавно Буковина оголосила про призначення на посаду головного тренера Сергія Шищенка.