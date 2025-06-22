Шищенко назвав завдання Буковини на сезон
Новий головний тренер Буковини Сергій Шищенко розповів про турнірні завдання клубу та роботу на трансферному ринку.
Слова тренера наводить Центра футбольних новин.
"Це амбітний клуб, який ставить дуже чітке завдання в розвитку, в потраплянні в УПЛ. Я дуже вдячний керівництву клубу, яке запросило мене сюди, й ми будемо разом рухатись уперед.
Ми підписали зараз Тараса Саківа. Будуть ще новачки. Ми зараз розглядаємо підсилення на кожну позицію. Ми ведемо перемовини й щодо гравців Оболоні. Є певні нюанси, які потрібно вирішити", – заявив фахівець.
Нагадаємо, Шищенко підписав із Буковиною контракт на два роки. Попереднім місцем роботи тренера була Оболонь, яку він покинув на початку червня. Київський клуб він очолював з вересня 2024 року.