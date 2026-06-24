Голкіпер збірної Сенегалу не зіграє в останньому матчі групового етапу ЧС-2026

Воротар збірної Сенегалу Едуар Менді не зможе зіграти в матчі 3-го туру чемпіонату світу-2026 проти команди Іраку.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Сенегалу.

Під час матчу 2-го туру ЧС-2026 проти Норвегії Менді отримав травму лівого коліна та достроково залишив поле. Наразі 34-річний воротар проходить додаткові медичні обстеження, за підсумками яких визначиться його подальша доля на турнірі.

На чемпіонаті світу-2026 Менді взяв участь у двох матчах: проти Франції (1:3) та Норвегії (2:3). В останньому матчі Едуара було замінено на 63-й хвилині зустрічі на голкіпера Гавра Морі Діава. На той момент сенегальці поступалися норвежцям 1:3.

Після двох зіграних матчів Сенегал посідає третє місце в групі I, не маючи жодного очка в активі. В останньому турі групового етапу "Леви Теранги" зустрінуться з Іраком. Цей матч відбудеться 26 червня та розпочнеться о 22:00.