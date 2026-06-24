Що ви знаєте про легендарного Ліонеля Мессі? ТЕСТ

24 червня Ліонель Мессі святкує черговий день народження. Він зустрічає його, купаючись у променях слави: дубль у ворота збірної Австрії дозволив аргентинцеві стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Уся кар'єра Мессі сповнена перемог, титулів, нагород – і цей найвищий рекорд логічно продовжує цю серію.

Мессі вже так давно на виду, що не знати про нього всього, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви правильно відповісти на всі десять запитань нашої онлайн-вікторини.

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1/10 У якому місті народився Мессі? Барселона Правильна відповідь: Росаріо. Футбольний клуб Ньюеллс Олд Бойз, за який Лео грав з 7 до 13 років, представляє саме це місто. Росаріо Правильна відповідь: Росаріо. Футбольний клуб Ньюеллс Олд Бойз, за який Лео грав з 7 до 13 років, представляє саме це місто. Буенос-Айрес Правильна відповідь: Росаріо. Футбольний клуб Ньюеллс Олд Бойз, за який Лео грав з 7 до 13 років, представляє саме це місто. Ла-Плата Правильна відповідь: Росаріо. Футбольний клуб Ньюеллс Олд Бойз, за який Лео грав з 7 до 13 років, представляє саме це місто.

2/10 Кому Мессі забив свій перший хет-трик у кар'єрі? Еспаньйолу Правильна відповідь: Реалу. Лео надзвичайно гучно заявив про себе, врятувавши нічию 3:3 для депресивної Барси пізнього Райкарда. Збірній Перу Правильна відповідь: Реалу. Лео надзвичайно гучно заявив про себе, врятувавши нічию 3:3 для депресивної Барси пізнього Райкарда. Реалу Правильна відповідь: Реалу. Лео надзвичайно гучно заявив про себе, врятувавши нічию 3:3 для депресивної Барси пізнього Райкарда. Севільї Правильна відповідь: Реалу. Лео надзвичайно гучно заявив про себе, врятувавши нічию 3:3 для депресивної Барси пізнього Райкарда.

3/10 Чим завершився дебют Мессі у збірній? Хет-триком Правильна відповідь: вилученням. Лео в вийшов на заміну – і майже відразу отримав червону картку за відмашку. У збірній він взагалі набагато жорсткіший, ніж у клубах. Дублем Правильна відповідь: вилученням. Лео в вийшов на заміну – і майже відразу отримав червону картку за відмашку. У збірній він взагалі набагато жорсткіший, ніж у клубах. Чотирма гольовими передачами Правильна відповідь: вилученням. Лео в вийшов на заміну – і майже відразу отримав червону картку за відмашку. У збірній він взагалі набагато жорсткіший, ніж у клубах. Вилученням Правильна відповідь: вилученням. Лео в вийшов на заміну – і майже відразу отримав червону картку за відмашку. У збірній він взагалі набагато жорсткіший, ніж у клубах.

4/10 З переліченого Мессі не є найкращим бомбардиром в історії лише... Збірної Аргентини Правильна відповідь: Копа Америка. На Кубках Америки найбільше голів забили бразилець Зізіньо та аргентинець Норберто Мендес. Ла Ліги Правильна відповідь: Копа Америка. На Кубках Америки найбільше голів забили бразилець Зізіньо та аргентинець Норберто Мендес. Копа Америка Правильна відповідь: Копа Америка. На Кубках Америки найбільше голів забили бразилець Зізіньо та аргентинець Норберто Мендес. Інтера (Маямі) Правильна відповідь: Копа Америка. На Кубках Америки найбільше голів забили бразилець Зізіньо та аргентинець Норберто Мендес.

5/10 Яка з цих газет на честь Мессі тимчасово змінювала назву? Marca Правильна відповідь: Ole. Ця газета на один день стала називатися “Leo”. AS Правильна відповідь: Ole. Ця газета на один день стала називатися “Leo”. Ole Правильна відповідь: Ole. Ця газета на один день стала називатися “Leo”. Команда Правильна відповідь: Ole. Ця газета на один день стала називатися “Leo”.

6/10 Найбільше голів за один матч, 5, Мессі забивав у ворота збірної Естонії та... Реала Правильна відповідь: Баєра. Причому з “фармацевтами” Лео дав джазу у плейоф Ліги чемпіонів. Еспаньйола Правильна відповідь: Баєра. Причому з “фармацевтами” Лео дав джазу у плейоф Ліги чемпіонів. Арсенала Правильна відповідь: Баєра. Причому з “фармацевтами” Лео дав джазу у плейоф Ліги чемпіонів. Баєра Правильна відповідь: Баєра. Причому з “фармацевтами” Лео дав джазу у плейоф Ліги чемпіонів.

7/10 Символічно, що найбільше матчів Мессі зіграв проти... Кого? Серхіо Рамоса Правильна відповідь: Серхіо Рамоса. Проти нього Лео грав, коли той виступав ще й за Севілью. Наразі Рамос і Мессі зіграли між собою 44 дуелі. Кріштіану Роналду Правильна відповідь: Серхіо Рамоса. Проти нього Лео грав, коли той виступав ще й за Севілью. Наразі Рамос і Мессі зіграли між собою 44 дуелі. Ікера Касільяса Правильна відповідь: Серхіо Рамоса. Проти нього Лео грав, коли той виступав ще й за Севілью. Наразі Рамос і Мессі зіграли між собою 44 дуелі. Анхеля ді Марії Правильна відповідь: Серхіо Рамоса. Проти нього Лео грав, коли той виступав ще й за Севілью. Наразі Рамос і Мессі зіграли між собою 44 дуелі.

8/10 А з ким Мессі зіграв найбільше матчів? Віктор Вальдес Правильна відповідь: Серхіо Бускетс. 651 матч за Барселону та Інтер (Маямі). Серхіо Бускетс Правильна відповідь: Серхіо Бускетс. 651 матч за Барселону та Інтер (Маямі). Хаві Правильна відповідь: Серхіо Бускетс. 651 матч за Барселону та Інтер (Маямі). Луїс Суарес Правильна відповідь: Серхіо Бускетс. 651 матч за Барселону та Інтер (Маямі).

9/10 Найбільшої поразки в кар'єрі Мессі зазнав від... Лос-Анджелес Гелаксі Правильна відповідь: збірної Болівії. У відборі до ЧС-2010 аргентинці програли в Болівії 1:6, і більше поразок з різницею в п'ять м'ячів у кар'єрі Мессі не було. Реала Правильна відповідь: збірної Болівії. У відборі до ЧС-2010 аргентинці програли в Болівії 1:6, і більше поразок з різницею в п'ять м'ячів у кар'єрі Мессі не було. Збірної Бразилії Правильна відповідь: збірної Болівії. У відборі до ЧС-2010 аргентинці програли в Болівії 1:6, і більше поразок з різницею в п'ять м'ячів у кар'єрі Мессі не було. Збірної Болівії Правильна відповідь: збірної Болівії. У відборі до ЧС-2010 аргентинці програли в Болівії 1:6, і більше поразок з різницею в п'ять м'ячів у кар'єрі Мессі не було.

10/10 Прізвисько Мессі збігається з прізвиськом... Якого з цих футболістів? Олег Блохін Правильна відповідь: Олег Блохін. Лео називають "Блоха" через скромні антропометричні дані, ну а Блохіна – за прізвищем. Ігор Беланов Правильна відповідь: Олег Блохін. Лео називають "Блоха" через скромні антропометричні дані, ну а Блохіна – за прізвищем. Олександр Шовковський Правильна відповідь: Олег Блохін. Лео називають "Блоха" через скромні антропометричні дані, ну а Блохіна – за прізвищем. Андрій Шевченко Правильна відповідь: Олег Блохін. Лео називають "Блоха" через скромні антропометричні дані, ну а Блохіна – за прізвищем.

Квіз на честь 39-го дня народження Ліонеля