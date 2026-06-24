Що ви знаєте про легендарного Ліонеля Мессі? ТЕСТ
24 червня Ліонель Мессі святкує черговий день народження. Він зустрічає його, купаючись у променях слави: дубль у ворота збірної Австрії дозволив аргентинцеві стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Уся кар'єра Мессі сповнена перемог, титулів, нагород – і цей найвищий рекорд логічно продовжує цю серію.
Мессі вже так давно на виду, що не знати про нього всього, здавалося б, неможливо. Але подивимося, чи зможете ви правильно відповісти на всі десять запитань нашої онлайн-вікторини.
Пишіть результати в коментарях!Квіз на честь 39-го дня народження Ліонеля
У якому місті народився Мессі?
Кому Мессі забив свій перший
хет-трик у кар'єрі?
Чим завершився дебют Мессі у
збірній?
З переліченого Мессі не є
найкращим бомбардиром в історії лише...
Яка з цих газет на честь
Мессі тимчасово змінювала назву?
Найбільше голів за один матч, 5, Мессі забивав у ворота збірної Естонії та...
Символічно, що найбільше
матчів Мессі зіграв проти... Кого?
А з ким Мессі зіграв найбільше
матчів?
Найбільшої поразки в кар'єрі Мессі
зазнав від...
Прізвисько Мессі збігається з
прізвиськом... Якого з цих футболістів?