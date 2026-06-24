Ця гра ніколи не обіцяла бути красивою: Кейн – про нічию з Ганою на ЧС-2026

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився про нічию проти Гани (0:0) у другому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає BBC.

Форвард заявив, що команда розчарована таким результатом. Він пояснив, чому "трьом левам" не вдалось виступити переконливіше:

"Очевидно, розчаровані тим, що не виграли матч. Ми знали, що будемо багато контролювати м'яч – так і сталося. Вони добре оборонялися низьким і компактним блоком, ускладнюючи гру через центр поля, тому гра більше змістилася на фланги та в боротьбу один в один. Думаю, і в кінці першого, і в кінці другого тайму ми мали певний імпульс і моменти. Це була гра, яку ми могли б виграти 1:0 або 2:0 і рухатися далі. Вона ніколи не обіцяла бути красивою через стиль гри суперника. Віддамо їм належне – вони добре оборонялися та були небезпечні на контратаках. Загалом ми доволі добре з цим впоралися, у них було небагато моментів. Беремо цей один пункт і рухаємося далі".

Нападник пояснив, чого саме не вистачило для перемоги. Він вважає, що швидкий гол став би англійцям у нагоді.

"Можливо, трохи бракувало якості, але такі матчі завжди складні. Я грав у подібних матчах, багато з нас грали в таких іграх. Іноді потрібен швидкий гол, щоб відкрити гру та змусити суперника розкритися, але чим довше зберігається рахунок 0:0, тим більше вони вірять у себе й ще сильніше обороняються, граючи серцем. Наприкінці ми все ще мали моменти. Я вірю в себе та в те, що частіше забиватиму такі моменти, як наприкінці гри, ніж ні. Це один із тих епізодів, але я достатньо довго граю нападником, щоб знати – не все залітає у ворота. Зазвичай я реалізовую дев'ять із десяти таких моментів, але сьогодні не склалося. Ми хотіли здобути другу перемогу сьогодні, але не вийшло. Загалом ми в хорошій позиції та чекаємо на наступний матч", – сказав Кейн.

Зазначимо, що також своїми думками щодо цього матчу поділився тренер збірної Гани Карлуш Кейруш. Він розкритикував суддю та роботу системи VAR.

У третьому турі Англія зіграє з Панамою. Їхнє очне протистояння відбудеться 28 червня та розпочнеться опівночі.