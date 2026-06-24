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VAR знову пішов на каву: тренер збірної Гани розніс суддівство в матчі проти Англії на ЧС-2026

Денис Іваненко — 24 червня 2026, 10:18
VAR знову пішов на каву: тренер збірної Гани розніс суддівство в матчі проти Англії на ЧС-2026
Карлуш Кейруш
Getty Images

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш висловився про матч другого туру чемпіонату світу-2026 проти Англії, розкритикувавши суддівство.

Його слова передає The Athletic.

Він заявив, що рефері мав вилучити воротаря "трьох левів" Джордана Пікфорда та захисника Езрі Консу. Фахівець переконаний, що їхні фоли тягнули на червону картку.

"Чи VAR ще працює на чемпіонаті світу? У нас взагалі є VAR? У мене є сумніви щодо цього. Схоже, арбітри VAR у другому таймі були у відпустці. VAR знову пішов на каву. Я інколи теж люблю випити кави! Це чистий пенальті та червона картка в епізоді з Езрі Консою.

У вас є якісь сумніви щодо цього, чи лише я був на стадіоні? Я перепрошую за свій сарказм, але якщо говоритиму такі речі серйозно, мене покарають. Тому я жартую", – сказав Кейруш.

Зазначимо, що на 66‑й хвилині Джордан Пікфорд зіткнувся з Прінсом Аду за межами штрафного майданчика збірної Англії. В іншому ж епізоді, який стався ближче до кінця зустрічі, Езрі Конса виконував підкат у штрафному майданчику проти того ж таки Аду, який виходив віч-на-віч із воротарем "трьох левів".

У жодному з цих епізодів суддя не призначив фол. Врешті-решт гра завершилась внічию з рахунком 0:0.

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