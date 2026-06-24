Я й сам міг би відіграти, просто ходячи: Анчелотті оцінив готовність Неймара дебютувати на ЧС-2026

Головний тренер збірно Бразилії Карло Анчелотті висловився про фізичний стан Неймара перед матчем третього туру чемпіонату світу-2026 проти Шотландії.

Його слова передає Globo Esporte.

Італійський фахівець заявив, що зірка "селесао" повністю відновився від травми. Він готовий дебютувати на турнірі після двох пропущених поєдинків через травму.

"Неймар доступний. Він добре тренувався протягом тижня, добре підготувався до матчу, щоб грати разом з іншими гравцями. Ми дуже раді, що Неймар повернувся. Завдяки своїм якостям він може допомогти команді. Чи готовий він на всі 90 хвилин? Я й сам міг би відіграти, просто ходячи. Він може грати, він у порядку, добре тренувався. Я дуже задоволений ним. Ставлення Неймара в ці дні було дуже хорошим. Він дуже добре знає своїх товаришів по команді. Він дуже серйозно працював, намагаючись якнайшвидше відновитися. Я дуже ним задоволений. Якщо він не грає, то допомагає досвідом, знанням гри, допомагає молодим гравцям. Він у дуже хорошій формі", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що поєдинок між збірними Шотландії та Бразилії відбудеться 25 червня. Він розпочнеться о 1:00 за київським часом.

У перших двох турах "селесао" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з Марокко (1:1), після чого розгромили Гаїті (3:0).