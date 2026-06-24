Інфантіно став на захист перерв для гідратації під час матчів ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про перерви на гідратацію, що використовуються на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає The Athletic.

Футбольна спільнота розділилась на два табори. Одним подобається, що тренери мають більше впливу на гру й це робить поєдинки більш видовищними, інші ж незадоволені, адже бачать у таких паузах виключно комерційну складову, яка псує традиції.

Швейцарський функціонер став на захист нововведення. Він заявив, що перерви робляться через спортивні питання, наполягаючи на тому, що ФІФА нічого від них фінансово не отримує.

Також Інфантіно пояснив, чому було ухвалено рішення робити паузи в усіх поєдинках, навіть тоді, коли температура не є занадто високою:

"Головна причина – спека, але ми також повинні розуміти, що в таких змаганнях, як чемпіонат світу, які тривають 39 днів, і команди потенційно можуть зіграти вісім матчів за цей час, відпочинок надзвичайно важливий. Що для нас ще важливіше, так це забезпечити, щоб усі команди в кожному поєдинку грали в однакових умовах. І дуже важко прийняти те, що тренер може мати можливість впливати на гру, вносячи корективи лише тому, що спекотніше, тоді як в іншому матчі, де температура трохи нижча, той самий тренер не має такої ж можливості. Ми хочемо забезпечити рівні умови для всіх, і саме тому ці перерви запроваджуються в кожному поєдинку. Для ФІФА немає додаткових доходів, оскільки всі комерційні угоди були підписані задовго до цього. Тож для нас це не про фінанси. Для нас це суто спортивне питання".

Зазначимо, що напередодні Джанні Інфантіно опинився в епіцентрі скандалу. Він підписав прапор Росії під час матчу чемпіонату світу, хоча ця символіка є забороненою на турнірі.