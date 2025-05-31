Гендиректор Кривбаса назвав 7 гравців, які влітку залишать криворізький клуб

Кривбас влітку залишать одразу семеро гравців.

Про це повідомив генеральний директор криворізького клубу Володимир Баєнко, який оголосив повний список.

"Андрій Кліщук, Даніель Соса, Андрій Понєдєльнік, Максим Луньов, Дмитро Хомченовський, Юрій Вакулко, Володимир Якімець. Усього сім гравців. У всіх них завершуються контракти. Щодо Володимира Якімця. Дивіться, у хлопця була серйозна травма, і він не міг продовжувати грати", – повідомив Баєнко.



Футбольний Клуб, він тим і славиться, що він до своїх гравців ставиться однаково – незалежно від того, основний він чи ні. Це не має значення. І ось: у семи гравців 30 червня завершується контракт, і було прийнято рішення їх не продовжувати", – додав він.