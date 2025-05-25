Битва за єврокубки: Зоря шокувала Карпати, Полісся розписало мирову з Кривбасом в останньому турі УПЛ

У неділю, 25 травня, у межах 30 туру чемпіонату України з футболу визначався останній клуб, який буде представляти країну в єврокубках.

Полісся вдома зіграло внічию з Кривбасом – 1:1. Рахунок у грі відкрив півзахисник гостей Єгор Твердохліб, який головою переправив м'яч у ворота після подачі кутового.

"Вовки" змогли відігратися у другій половині, тривала атака господарів завершилась ударом Андрієвського, який парирував Кліщук. Першим на добиванні був уругвайський нападник Батіста (1:1).

Карпати у паралельному матчі поступилися луганській Зорі – 1:3. Львів'яни активно розпочали зустріч та вже на 17-й хвилині відкрили рахунок – Зоря відбилась після подачі кутового, проте "зелено-білі" другим темпом подали у штрафний та змогли заштовхати м'яч у ворота, відзначився Владислав Бабогло.

Ще у першому таймі гравці луганського клубу зрівняли рахунок – Джордан головою замкнув подачу з кутового. А у другій половині гості завдяки швидкій контратаці вийшли вперед – Петар Мічин після скидання Будківського потужним ударом пробив під стійку воріт Кемкіна.

Остаточний рахунок у грі встановив 20-річний нападник Артем Слесар, який використав вихід віч-на-віч з голкіпером Карпат.

У підсумку Полісся зберегло четверту сходинку в турнірній таблиці та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій. Кривбас став п'ятим, Карпати посіли шосту позицію, а Зоря стала сьомою.

Чемпіонат України – УПЛ

30 тур 25 травня

Карпати (Львів) – Зоря (Луганськ) 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Бабогло, 1:1 – 25 Джордан, 1:2 – 57 Мічин, 1:3 – 73 Слесар

Полісся (Житомир) – Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Твердохліб, 1:1 – 50 Батіста

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні київське Динамо завершило чемпіонат нічиєю проти Колоса, вчетверте в історії провівши усю кампанію без поразок.