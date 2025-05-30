Ван Леувен очолить Кривбас – джерело

Колишній тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен стане новим наставником Кривбаса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб представить фахівця у якості тренера команди 31 травня у Кривому Розі.

Нагадаємо, 18 травня харківський клуб відсторонив ван Леувена від роботи.

Водночас Кривбас після завершення сезону 2024/25 залишив Юрій Вернидуб. Під його керівництвом команда фінішувала 5-ю в сезоні УПЛ та залишилася без єврокубків.

Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир Кривбаса Єгор Твердохліб схиляється до переходу в закордонний клуб.