Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ван Леувен очолить Кривбас – джерело

Олексій Мурзак — 30 травня 2025, 21:19
Ван Леувен очолить Кривбас – джерело
Патрік ван Леувен
Металіст 1924

Колишній тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен стане новим наставником Кривбаса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб представить фахівця у якості тренера команди 31 травня у Кривому Розі.

Нагадаємо, 18 травня харківський клуб відсторонив ван Леувена від роботи.

Водночас Кривбас після завершення сезону 2024/25 залишив Юрій Вернидуб. Під його керівництвом команда фінішувала 5-ю в сезоні УПЛ та залишилася без єврокубків.

Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир Кривбаса Єгор Твердохліб схиляється до переходу в закордонний клуб.

Кривбас Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ Патрік ван Леувен

Кривбас

Кривбас оголосив про розставання з форвардом збірної Нігеру
Кривбас відмовився від участі в дитячому турнірі у Катарі через росіян
Найболючіший момент в карʼєрі: Кузик – про непотрапляння у єврокубки
Найкращий бомбардир Кривбаса може продовжити кар'єру за кордоном – джерело
Трансфери полюбляють тишу: Ашур відреагував на інсайд про те, що він очолить Кривбас

Останні новини