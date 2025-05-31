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У Кривбасі вперше відреагували на відхід Вернидуба

Олександр Булава — 31 травня 2025, 19:17
У Кривбасі вперше відреагували на відхід Вернидуба
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін відреагував на рішення головного тренера Юрія Вернидуба залишити клуб.

Про це функціонер розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"По-перше, хочу зазначити, що клуб дуже хотів, щоб Юрій Вернидуб залишився. Не хочу називати це "проєктом", бо проєкт – це щось штучно створене. А тут, насправді, завдяки Юрію Миколайовичу, зокрема, та великій команді, про яку згадував Володимир Баєнко, ми створили справжню команду.

Ми справді хотіли, щоб Юрій Вернидуб залишився. Були пропозиції, і неодноразові, щодо продовження контракту. Але потім було прийнято інше рішення, яке він сам озвучив – ви його чули. Від себе особисто й від усіх членів великої червоно-білої родини Кривбасу хочу подякувати йому за ці три роки. Він повернув бронзу в наше місто, приніс багато яскравих, кайфових емоцій. За це йому велика подяка", – розповів Гагарін.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Вернидуба Кривбас зіграв унічию з Поліссям та не зміг потрапити у єврокубки на наступний сезон.

Наступним тренером криворіжців може стати Патрік ван Леувен.

Юрій Вернидуб Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Артем Гагарін

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