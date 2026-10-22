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Чого мені боятися в моєму віці: Петраков підтвердив, що очолить Кривбас

Микола Літвінов — 22 жовтня 2026, 13:00
Чого мені боятися в моєму віці: Петраков підтвердив, що очолить Кривбас
Олександр Петраков
УАФ

Колишній тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про свою згоду очолити криворізький Кривбас, зазначивши, що хоч команда наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці, проте йому вже немає чого боятися.

Про це він розповів у коментарі Українському футболу.

"Так. Два дні тому я поспілкувався з президентом Кривбасу. Ми розмовляли п'ять годин. Потім усе так швидко закрутилося. Він попросив мене допомогти команді, і я погодився. Зараз їду машиною з Києва до Кривого Рогу".

З приводу того, що у команді наразі перебуває багато молодих футболістів, а сам клуб перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ, здобувши за 7 турів 5 очок, 69-річний Петраков відповів, що йому вже нічого боятися, зважаючи на його вік.

"Скажу відверто: чого мені боятися в моєму віці? Що мені зроблять? Я нічого не боюся. Знаю, що в Кривбасі багато молодих хлопців.

Наскільки мені відомо, з тренерського штабу залишилися лише тренер із фізичної підготовки, аналітик і тренер воротарів. Коли приїду, розбиратимуся в ситуації. Поки що нічого конкретного сказати не можу".

Також наставник заявив, що його асистентом працюватиме колишній захисник донецького Шахтаря, вінницької Ниви та збірної України Сергій Попов, який з червня цього року був тренером ДЮФШ київського Динамо.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що керівництво Кривбаса вирішило припинити співпрацю з коучем команди Патріком Ван Леувеном. Головним претендентом на вакантну посаду головного тренера назвали Олександра Петракова.

Протягом своєї кар'єри Петраков працював головним тренером у київському ЦСКА-2, клубі Явор-Суми та ФК Вінниця.

Також фахівець був на чолі національної команди України з листопада 2021 року до грудня 2022 року. За цей час команда дійшла до фінального матчу плейоф за путівку до чемпіонату світу-2022, де поступилася Уельсу (0:1) після автоголу Андрія Ярмоленка.

До цього Петраков працював наставником збірних України у різних вікових категоріях. У 2019 привів молодіжну команду "синьо-жовтих" до перемоги на чемпіонаті світу.

Останнім місцем роботи Петракова була збірна Вірменії: він очолив її в січні 2023-го, а 13 жовтня 2024 року федерація оголосила про його звільнення після поразки від Північної Македонії (0:2).

Нагадаємо, що у своєму заключному поєдинку Кривбас зазнав розгромної поразки (0:3) від ЛНЗ у межах 9-го туру УПЛ.

Кривбас Олександр Петраков

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