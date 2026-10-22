Чого мені боятися в моєму віці: Петраков підтвердив, що очолить Кривбас

Колишній тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про свою згоду очолити криворізький Кривбас, зазначивши, що хоч команда наразі перебуває на останньому місці у турнірній таблиці, проте йому вже немає чого боятися.

Про це він розповів у коментарі Українському футболу.

"Так. Два дні тому я поспілкувався з президентом Кривбасу. Ми розмовляли п'ять годин. Потім усе так швидко закрутилося. Він попросив мене допомогти команді, і я погодився. Зараз їду машиною з Києва до Кривого Рогу".

З приводу того, що у команді наразі перебуває багато молодих футболістів, а сам клуб перебуває на дні турнірної таблиці УПЛ, здобувши за 7 турів 5 очок, 69-річний Петраков відповів, що йому вже нічого боятися, зважаючи на його вік.

"Скажу відверто: чого мені боятися в моєму віці? Що мені зроблять? Я нічого не боюся. Знаю, що в Кривбасі багато молодих хлопців. Наскільки мені відомо, з тренерського штабу залишилися лише тренер із фізичної підготовки, аналітик і тренер воротарів. Коли приїду, розбиратимуся в ситуації. Поки що нічого конкретного сказати не можу".

Також наставник заявив, що його асистентом працюватиме колишній захисник донецького Шахтаря, вінницької Ниви та збірної України Сергій Попов, який з червня цього року був тренером ДЮФШ київського Динамо.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що керівництво Кривбаса вирішило припинити співпрацю з коучем команди Патріком Ван Леувеном. Головним претендентом на вакантну посаду головного тренера назвали Олександра Петракова.

Протягом своєї кар'єри Петраков працював головним тренером у київському ЦСКА-2, клубі Явор-Суми та ФК Вінниця.

Також фахівець був на чолі національної команди України з листопада 2021 року до грудня 2022 року. За цей час команда дійшла до фінального матчу плейоф за путівку до чемпіонату світу-2022, де поступилася Уельсу (0:1) після автоголу Андрія Ярмоленка.

До цього Петраков працював наставником збірних України у різних вікових категоріях. У 2019 привів молодіжну команду "синьо-жовтих" до перемоги на чемпіонаті світу.

Останнім місцем роботи Петракова була збірна Вірменії: він очолив її в січні 2023-го, а 13 жовтня 2024 року федерація оголосила про його звільнення після поразки від Північної Македонії (0:2).

Нагадаємо, що у своєму заключному поєдинку Кривбас зазнав розгромної поразки (0:3) від ЛНЗ у межах 9-го туру УПЛ.