Карпати виграли боротьбу в ЛНЗ за африканського нападника

Львівські Карпати близькі до підписання нападника Олександрії Папа Ндіага Яде.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Зелено-білі" випередили ЛНЗ у боротьбі за 26-річного гравця. Хоча срібний призер минулого сезону першим виявив активний інтерес до гравця, "леви" включилися в переговори пізніше, але виявилися наполегливішими.

Трансфер гравця збірної Мавританії коштуватиме Карпатам близько 700 тисяч євро.

Папа Яде народився 5 січня 2000 року в сенегальському місті Сент-Луї. Він вихованець відомої місцевої академії "Génération Foot".

У 19 років Яде переїхав до Франції, де провів значну частину кар'єри. Він захищав кольори Меца, Труа та Кревійї. На рівні французької Ліги 1 провів 62 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Останнім клубом Яде до переходу в Олександрію був молдовський Шериф, за який він забив 15 голів у 50 поєдинках. У складі клубу з Тирасполя брав участь в єврокубках.

Яде викликався до молодіжної збірної Сенегалу, але згодом обрав національну команду Мавританії.

Нагадаємо, влітку Карпати покинули п'ять футболістів: 19-річний воротар Назар Домчак, резервний голкіпер Андрій Кліщук, вінгер Пауло Вітор, нападники Бабукар Фаал та Ігор Невес.

Раніше повідомлялося, що Карпати проведуть вісім спарингів у межах підготовки до нового сезону.